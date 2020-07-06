Данилов заявил, что причастен к назначению Ляшко главным санврачом

11 января на совещании СНБО Данилов узнал, что в Украине на то время не было главного санврача. Тогда он и посоветовал назначить Ляшко

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью УП заявил, что Виктора Ляшко назначили главным санврачом по его рекомендации.

По словам Данилова, предложение назначчить Ляшко было озвучено 11 января, на совещании в СНБО, на котором присутствовали и тогдашняя министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Могу сказать, что непосредственно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Мы в СНБО собрали большое совещание, я спрашиваю: "А где наш главный санврач?". И тут тишина. Я говорю: "Я не понял". Ответ: "А у нас его нет". Я говорю: "Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии?", – рассказывает Данилов.

"Я говорю: "А кто здесь заместители министра, есть?". Говорят: "Да". Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: "Я заместитель". Я говорю: "Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом". Вот так это произошло", – говорит секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что несмотря на крушение украинского боинга в Иране, 11 января "отдельная группа начала отрабатывать COVID-19", а уже 20-го января было организовано круглосуточное дежурство по сбору информации.

"Собирали информацию, что происходит, как страны мира готовятся. Мы каждый день это отрабатывали... Информирование президента было каждый день. Он сразу воспринял, что это серьезная вещь", – добавил Данилов.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек опасных заболеваний во время эпидемии коронавируса.

Ивано-Франковские больницы больше не будут принимать пациентов с Covid-19 – их будут отправлять в областную больницу.