В Черновцах ослабили карантин: разрешили проезд без спецсправок

В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантинные ограничения.

Об этом сообщается на сайте Черновицкого горсовета в среду, 1 июля.

В частности, гражданам был разрешен проезд в общественном транспорте без специальных справок.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы пик, до 10 утра, общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", – добавили в горсовете.

Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют. Из-за возобновления внутриобластного сообщения Черновицкий городской совет прекратил подвоз медиков за средства городского бюджета.

Кроме того, мэр Черновцов обратился к председателю ОГА Сергею Осачуку с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом при соблюдении противоэпидемических мероприятий.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.

В Украине на 1 июля к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. По словам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях и столице не соответствует обозначенным критериям.

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин.