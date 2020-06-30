Шмыгаль назвал условие возврата к жесткому карантину

Карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Сейчас в Украине 50 больных на 100 тысяч населения.

Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. В настоящее время этот параметр составляет 50 больных на 100 тысяч населения.

"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей", – отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Украина вышла из общего жесткого карантина. Однако в некоторых регионах фиксируется рост количества больных.

В Украине есть две области, где загруженность койко-мест в больницах составляет 52% и 60%. Таким образом правительство начнет формировать вторую линейку больниц. Загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 7%.

"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как дальше будут развиваться события", – сказал Шмыгаль.

Кстати, Денис Шмыгаль еще 19 июня заявил, что в Украине началась вторая волона пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случаев коронавируса при 1 159 летальных исходах. 19 115 человек выздоровели от COVID-19.

Украине необходимо готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса из-за стремительной динамики заболеваемости COVID-19. Такое мнение выразил 30 июня президент Украины Владимир Зеленский.