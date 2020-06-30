Нужно готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса в Украине, – Зеленский

Президент надеется, что несмотря на большое количество заболевших, Украине удастся обойти худший сценарий, но медицина, по его мнению, должна быть готова ко всему.

Украине необходимо готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса из-за стремительной динамики заболеваемости COVID-19.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Офиса президента

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, по количеству больных коронавирусом десятый день "лидирует" Львовская область. За последние сутки там выявили 143 новых случая, три человека умерли.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", – сказал Зеленский.

В Офисе президента заявили, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. В настоящее время имеются койки для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Кстати, Денис Шмыгаль еще 19 июня заявил, что в Украине началась вторая волона пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случаев коронавируса при 1 159 летальных исходах. 19 115 человек выздоровели от COVID-19.