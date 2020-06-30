Статистика коронавируса в Украине на 30 июня: 706 случаев коронавируса и 12 смертей за сутки
29 июня сообщалось о 646 новых случаях. Таким образом, количество новых заболевших возросло на 60 человек
В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случаев коронавируса при 1 159 летальных исходах. 19 115 человек выздоровели от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.
За сутки по стране – 706 новых случаев коронавируса и 12 летальных исходов. Всего, с начала эпидемии, медики провели 655 750 ПЦР-тестов.
Статистика коронавируса по регионам:
Львовская – 5 435 заболевших (143 за сутки);
Киев – 5 037 (57);
Черновицкая – 4 801 (56);
Ровенская – 3 712 (74);
Закарпатская – 2 889 (97);
Киевская – 2 585 (39);
Ивано–Франковская – 2 395 (45);
Волынская – 2 368 (56);
Харьковская – 2 134 (36);
Тернопольская – 1 919 (6);
Винницкая – 1 864 (18);
Одесская – 1 698 (66);
Житомирская – 1 404 (-);
Днепропетровская – 1087 (-);
Хмельницкая – 803 (5);
Кировоградская – 646 (-);
Черкасская – 642 (-);
Запорожская – 572 (2);
Черниговская – 536 (1);
Донецкая – 481 (-);
Николаевская – 444 (2);
Полтавская – 314 (2);
Сумская – 297 (1);
Херсонская – 191 (-);
Луганская – 80 (-).
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.
- Но уже в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.