Минздрав запретил Киеву и 11 областям смягчать карантин из-за коронавируса
Минздрав обновил данные по эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса и назвал области, которые не готовы к смягчению карантина
В Украине на 1 июля к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. По словам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях и столице не соответствует обозначенным критериям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
К смягчению карантина не готовы такие области, как:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В ведомстве объясняют, что переход на следующий уровень смягчения карантина возможен при условии соответствия ситуации нескольким критериям. Среди них загруженность больниц, количество проведенных ПЦР-тестов и количество инфицированных пациентов.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.
- В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.
- Но уже в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна пандемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.