Выход из карантина

Минздрав запретил Киеву и 11 областям смягчать карантин из-за коронавируса

Минздрав запретил Киеву и 11 областям смягчать карантин из-за коронавиру...

Фото: РБК-Украина

Минздрав обновил данные по эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса и назвал области, которые не готовы к смягчению карантина

В Украине на 1 июля к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. По словам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях и столице не соответствует обозначенным критериям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

К смягчению карантина не готовы такие области, как:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В ведомстве объясняют, что переход на следующий уровень смягчения карантина возможен при условии соответствия ситуации нескольким критериям. Среди них загруженность больниц, количество проведенных ПЦР-тестов и количество инфицированных пациентов.

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