Минздрав запретил Киеву и 11 областям смягчать карантин из-за коронавируса

Минздрав обновил данные по эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса и назвал области, которые не готовы к смягчению карантина

В Украине на 1 июля к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. По словам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях и столице не соответствует обозначенным критериям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

К смягчению карантина не готовы такие области, как:

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В ведомстве объясняют, что переход на следующий уровень смягчения карантина возможен при условии соответствия ситуации нескольким критериям. Среди них загруженность больниц, количество проведенных ПЦР-тестов и количество инфицированных пациентов.

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