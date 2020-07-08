Кабмин уточнил перечень доходов, за задержку выплаты которых полагается компенсация

На заседании 8 июля Кабмин поддержал законопроект, который уточняет перечень компенсируемых доходов граждан. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Сейчас к таким доходам относятся пенсии, социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение) и другие.

Предлагается перечень сделать таким: пенсии, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработная плата, сумма индексации денежных доходов граждан.

То есть предлагается убрать из перечня неопределенное понятие "другие доходы" и включить в него ежемесячное денежное пожизненное содержание (аналог пенсии для некоторых категорий пенсионеров) и сумму индексации.

Условия для выплаты компенсации остаются прежними: задержка на один и более календарных месяцев.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза. Доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в прошлом году получали 400 тысяч украинцев - 1,1% населения.

Кабмин планирует объединить некоторые уже существующие соцвыплаты в программу Гарантированного минимального дохода. Такая программа – одна из реформ, которую требует МВФ в обмен на второй и третий транши по существующей кредитной программе. В новую схему будут объединены отдельные существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.