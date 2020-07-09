Статистика коронавируса в Украине на 9 июля: за сутки – 810 новых случаев
В целом с начала эпидемии коронавирус "подхватили" 51 224 человек. Также зафиксировано 1 327 летальных исходов
По состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 51 224. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Общее число смертей составляет 1 327 человека (прирост – 21 новый случай за сутки). Переболели COVID-19 с начала эпидемии в стране 23 119 украинцев.
Наибольшее количество активных больных по состоянию на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.
На госпитализации сейчас находится 3931 человек, из низ 85 – подключены к аппарату ИВЛ.
Статистика по регионам:
Львовская область – 6 681 заболевших (119 за сутки);
Киев – 5 872 (93);
Черновицкая – 5 074 (23);
Ровенская – 4 380 (76);
Закарпатская – 3 622 (89);
Киевская – 2 895 (42);
Волынская – 2 875 (50);
Ивано–Франковская – 2 857 (60);
Харьковская – 2 521 (55);
Тернопольская – 2 153 (11);
Винницкая – 2 021 (19);
Одесская – 2 052 (68);
Житомирская – 1 500 (16);
Днепропетровская – 1 130 (10);
Хмельницкая – 865 (2);
Донецкая – 749 (36);
Черкасская – 707 (12);
Кировоградская – 669 (5);
Запорожская – 605 (6);
Черниговская – 585 (7);
Николаевская – 465 (2);
Полтавская – 327 (1);
Сумская – 328 (5);
Херсонская – 201 (-);
Луганская – 90 (3).