Без плана "Б". Короновирус никуда не исчез, а у власти нет представления о том, что делать дальше

Сейчас уже ясно: полностью остановить распространение коронавируса в Украине не удалось. И мы имеем полное право задать вопрос: а что дальше? Как долго нам терпеть ограничения, носить маски, соблюдать дистанцию. И, главное, ради чего мы сидели в карантине?

Если ограничения вводятся, они должны а) быть обоснованными и справедливыми, б) сопровождаться компенсаторами ущерба и мерами по снижению финансовых убытков и смягчению последствий безработицы.

Если ограничения снимаются, нужно ответить, почему это происходит именно сейчас и какие новые способы борьбы с эпидемической угрозой у нас появились. Потому что иначе выходит, что все было зря! Мы ничего не решили и приобрели массу дополнительных экономических и социальных проблем

Каким должен быть план Б: вместо карантина или после карантина?

К старту "адаптивного карантина" мы имели не ужасающие, но монотонные цифры прироста выявленных случаев. Примерно по 500 человек в день. Добиться тестирования было очень трудно, в отдельных областях результаты тестов люди ждали по 7-8 дней.

С очередями сейчас стало лучше, но вопросы к качеству и охвату тестирования остаются. Выйдя на второе-третье место в Европе по количеству ежедневно выявляемых случаев, Украина по-прежнему далека от среднеевропейских цифр охвата тестами. А это означает, что реальное количество инфицированных может быть намного выше. И мы не можем точно ответить, что означает нынешний ежедневный рост, приближающийся к 1000 выявленных случаев за день. Это свидетельство ухудшения эпидемической ситуации или это результат улучшения ситуации с тестированием?

Частично ответ дал министр Максим Степанов, обнародовав статистику двухкратного роста количества госпитализаций и количества пневмоний за две недели июня по сравнению с аналогичным периодом в мае.

К концу карантина мы по-прежнему тестировали намного меньше, чем другие страны. О недостоверности данных по COVID-19 в Украине даже писали мировые СМИ. Львовская область делала в среднем по 200 тестов в день, 33% сделанных во Львове тестов – позитивные. В соседней Польше в это же время позитивные тесты составляли 1% от общего количества, в Румынии – 3-4%. О каком пройденном пике и возможности ослаблять карантин мы говорим, если в отдельных регионах у нас было до трети положительных тестов?

Не зная истинной картины происходящего, мы не можем строить какие-то прогнозы и доверять действиям власти. Особенно после откровений главного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что часть принятых правительством и МОЗ решений, оказывается, не были эпидемиологически обусловлены, а преследовали некий психологический эффект! Результат получился явно противоположный ожидавшемуся.

Было бы намного проще, если бы мы могли доверять нашей власти. Как – после такого?

Введение карантина было политическим решением, принятым под давлением обстоятельств. Потому что никаких других инструментов выявить угрозу, оценить ее степень и принять меры по изоляции отдельных групп лиц у власти на тот момент не было. Но и нынешние послабления карантина выглядят таким же политическим решением. Потому что бюджет не способен взять на себя финансирование компенсаторов, а бизнес, в том числе крупный, не может и не хочет подставить плечо. Потому что у людей уже нет сил терпеть, им не на что жить, а рейтинги власти начали падать. А не потому что реально угроза уменьшилась.

Объявлено, что выход из карантина будет поэтапным, ступенчатым, по принципу "стало хуже – шаг назад". Хуже действительно стало, но никаких шагов назад никто делать не готов. Вместо этого придумывают косметические меры, типа поливания улиц дезрастворами, очередных проверок и ограничения работы предприятий в выборочном режиме.

Невыполненные домашние задания:

В Украине до сих пор не выстроена система, которая позволит сменить карантин для всех на адресную изоляцию зараженных и контактных на ограниченный период, до выздоровления или до подтверждения отсутствия заражения. Мы по-прежнему упускаем из вида, не тестируем и не обеспечиваем (само)изоляцию большинства контактных.

Идея "закрывать отдельные села (или даже города)" выглядит логичной и простой только на бумаге. В реальности для ее обеспечения нужно прилагать усилия и иметь законодательство и инфраструктуру. И политическую волю. А также легитимность и прочность власти.

Не выстроены противоэпидемические внутрибольничные протоколы. До сих пор нет разделения потоков пациентов, шлюзов между "чистыми" и "грязными" отделениями, обучения сотрудников использованию СИЗ и поведению при выявлении зараженного пациента. Не выработаны маршруты пациентов. Организация делегирована руководителям больниц. А в этом случае где-то сделали – а где-то нет. Контроль и построение противоэпидемического реагирования как системы отсутствует.

Не обеспечены поставки средств индивидуальной защиты всем и в достаточном количестве. Речь не идет о комбинезонах биозащиты (внесенных, кстати, в национальный стандарт задним числом) или о респираторах высших классов защиты. Даже маски медперсонал либо вынужден экономить, надевая по многу раз, либо не получает вообще. Медицинские работники повсеместно ходят в купленных самостоятельно тканевых или даже марлевых масках. Так не должно быть!

Мы до сих пор используем тестирование сомнительного качества, с немалым процентом ложных результатов. Нет сертификации и проверки качества лабораторного тестирования.

Не поставлена и не реализована задача в разы нарастить количество лабораторий, обученных лабораторных работников и тестирований. Мобильных и уличных пунктов тестирования мы тоже так и не увидели.

Провалена информационная политика и коммуникация с населением. Продолжают распространяться фейки о вреде ношения масок. Общество по-прежнему разделено на "верящих в коронавирус" и "коронадиссидентов". Количество людей в транспорте с торчащими поверх масок носами говорит само за себя.

Не диверсифицированы графики работы предприятий и учреждений, графики работы транспорта и так далее. Вместо посменной работы и удлинения рабочих часов мы имеем сокращение, которое приводит к большей концентрации людей в одном месте.

Первое узкое место построения системы эпидемического контроля – реальная статистика. Мало тестов делается не потому, что кто-то не хочет их делать. Все упирается в малую пропускную способность наших лабораторных центров. Тесты ПЦР не так просты в исполнении, их нужно правильно набрать, правильно хранить и обрабатывать.

Второе узкое место – обязательная изоляция инфицированных, даже дома. И изоляция всех контактных. Эти люди должны получить правовой статус: у заболевшего это больничный лист, что насчет находящегося в карантине контактного? В идеале о них бы позаботиться: далеко не везде будут готовы помочь соседи. Странно на третьем месяце развития ситуации надеяться в этом плане только на волонтеров и взаимовыручку. Например, в Корее подлежащий изоляции получает большую коробку с продуктами и средствами гигиены. Кроме того, как бы это ни было неприятно, эти люди нуждаются в контроле. И это также должно быть организовано.

Всего два момента – отсутствие возможности делать достаточно тестов и отсутствие гарантированной изоляции больных и контактных – и мы по-прежнему на исходной позиции. Ничего не было сделано, чтобы можно было обойтись без карантина. Ничего не сделано, чтобы можно было надеяться хоть на какую-то безопасность по выходу из него. Опять или "сидите дома", или никак. Выходим, и кто выживет – тот и выживет. Нам же дали время дождаться, пока коронавирус… просто исчезнет. Не исчез? А окно возможностей закрылось.

Государство самоустранилось. Политические решения следуют одно за другим, не переходя в качество решений управленческих. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как-то будет. А вы пока носите маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию и надейтесь на лучшее.