В Госпогранслужбе зафиксировано 117 случаев коронавируса

За прошлые сутки зафиксировано три новых случая инфицирования Covid-19 среди пограничников. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По состоянию на 9 июля по результатам тестирования среди сотрудников Госпогранслужбы Украины зафиксировано 117 случаев заболевания Covid-19. Также пришли результаты теста умершей 65-летней сотрудницы ведомства. У нее были сопутствующие заболевания, а ПЦР-тестирование подтвердило коронавирус. Это стало вторым летальным случаем в Госпогранслужбе. Первая смерть от Covid-19 в ведомстве случилась в июне, тогда умер мужчина 1956 года рождения.

Из общего количества заболевших пограничников выздоровел 81 человек. Еще 34 сотрудника продолжают лечение: 13 – стационарно, 21 – амбулаторно.

Также под контролем медиков находится более 120 пограничников, контактировавших с больными.

В Госпогранслужбе сообщают, что кроме сотрудников, контактировавших с заболевшими Covid-19, регулярно проходят тесты на коронавирус и те, кто во время выполнения служебных обязанностей вынужден общаться с большим количеством людей.

По состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине подтвердили 810 новых случаев коронавируса. В целом с начала эпидемии коронавирус "подхватили" 51 224 человек.