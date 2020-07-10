Задержаны подозреваемые в подрыве и ограблении авто Укрпочты

Полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Задержаны трое подозреваемых в подрыве в Полтавской области автомобиля "Газель", принадлежащего Укрпочте, а также хищении 2,7 млн гривен.

Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что подозреваемых задержали, но не уточнил, кто они и где произошло задержание.

Читайте также: На Киевщине вооруженная банда в париках и накладных бородах грабила предприятия

"Водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", – написал он.

В комментарии под постом он уточнил, что у задержанных были найдены 2,7 млн грн.

7 июля в Полтавской области возле села Тишки неизвестные взорвали автомобиль Укрпочты, после чего похитили из него около 2,7 млн гривен и табельное оружие охранника.