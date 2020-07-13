Индия передала Украине препарат для лечения 5 тыс. больных коронавирусом

Украина получила из Индии 50 тысяч капсул антивирусного препарата OMVIR, который входит в протокол лечения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Партию антивирусных препаратов – гуманитарную помощь, которую правительство Республики Индия направило в Украину, – торжественно передали украинской стороне 13 июля. Каждая капсула OMVIR содержит 75 мг действующего вещества Oseltamivier Phosphate, которое входит в украинский протокол лечения COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко отмечает, что переданных лекарств хватит примерно для 5 тысяч пациентов, а опорные больницы очень заинтересованы в получении именно этого препарата. Посол Индии в Украине Партха Сатпатхи заверил, что если возникнет необходимость, его страна готова направить новую партию OMVIR.

Индия на сегодня – один из лидеров мировой фармакологии и крупнейший производитель дженериков. По данным исследовательской компании Global Data, в 2020 году индийский фармацевтический рынок возрастет до 55 миллиардов долларов (против 20 миллиардов в 2019 году).

15 апреля Индия уже передавала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина. 5 мая, кроме гидроксилхлорина, Индия также передала вакцины от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенных для украинского миротворческого контингента.