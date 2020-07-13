Рада ввела новый налог для пассажиров авиарейсов

Принятый закон устанавливает ставку госавиасбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, в размере 0,5 доллара, а на международных рейсах - 2 доллара.

256 депутатов (при необходимых 226) проголосовали за законопроект №2424, который предполагает внесение изменений в Воздушный кодекс Украины. Теперь каждый пассажир, покидающий Украину воздушным путем, будет платить дополнительный сбор. На соответствующую сумму повысится и стоимость авиабилетов.

Изменения также касаются отправки грузов: государственный сбор будет взиматься за каждую тонну, отправленную из Украины или доставленную в страну по воздуху.

Проголосованный во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины" будет направлен на подпись президенту. Необходимость его принятия авторы обосновывают опытом Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Испании, Австралии, США, Китая и Узбекистана, а также необходимостью соблюдать политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.

После окончательного принятия закона билеты подорожают, но не все. Дело в том, что междунарожные авиакомпании и раньше включали аналог этого сбора в цену билета отдельной строкой, промаркированной как UD. Маркировка может измениться, однако цена такого билета останется прежней. Если же авиакомпания сбор в цену ранее не включала, придется доплачивать.

Законопроект устанавливает ставку государственного авиационного сбора: за каждого пассажира, который совершает передет в пределах Украины – 0,5 доллара; за рубеж – 2 доллара; за каждую тонну груза, перемещаемую внутри страны – 2,5 доллара; при международных перелетах – 10 долларов.

Исключение составят высшие должностные лица и члены официальных делегаций, перевозки гуманитарной помощи, которые осуществляются в соответствии с актами Кабинета министров; полеты, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, санитарные авиарейся (в том числе транспортировка тела (останков, праха) умершего).

Освобождаются от сбора дети до 2 лет, транзитные пассажиры, пассажиры с сервисными билетами, пассажиры чартерных рейсов, если их число в самолете меньше десяти и некоторые другие категории граждан.

Напомним, в МИД Украины просят предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения.