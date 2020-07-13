Полиция задержала киллера, который в 2015-м расстрелял во Львове криминального авторитета

В преступлении принимали участие двое злоумышленников. Еще одного ранее задержали в Италии и уже экстрадировали в Украину

Сегодня, 13 июля, в Ивано-Франковской области полицейские задержали киллера, который в 2015 году в центре Львова расстрелял криминального авторитета. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее одного из разыскиваемых подозреваемых в убийстве задержали в Италии и экстрадировали в Украину. Нынешний задержанный – второй злоумышленник, который непосредственно расстрелял мужчину.

Тогда, 25 сентября 2015 года, к одному из домов во Львове подъехала BMW из которой и расстреляли 50-летнего мужчину. Брошенный автомобиль впоследствии нашли в центре города.

Причастными к убийству оказались участники организованной группы 1973 и 1983 годов рождения, один из них – киллер в этой группе. Ккиллера разыскивали с 2016 года.

14 июня 2019 года досудебное расследование в отношении водителя BMW завершили. Обвинительный акт по п.12 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) направлен в суд.