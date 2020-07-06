Во время протестов в Атланте неизвестные застрелили 8-летнего ребенка

Вооруженная группа лиц заблокировала автомобиль с женщиной и ребенком рядом с парковкой. После этого, неизвестный несколько раз выстрелил по автомобилю

В Атланте, во время протестов из-за убийства 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса, застрелили 8-летнюю девочку, которая ехала в автомобиле со своей матерью. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел невдалеке от того места, где Рейшард Брукс был застрелен полицейскими в прошлом месяце. На месте демонстрантами был установлен мемориал Бруксу и проходили акции протеста. Но после того, как неизвестными был подстрелен ребенок, мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс приказала расчистить территорию.

"Вы застрелили ребенка. Хватит значит хватит", – сказала мэр города на пресс-конференции.

Боттом рассказала, что 8-летняя Секория Тернер была застрелена, когда находилась в машине со своей матерью и подругой. Женщина за рулем пыталась заехать на парковку, но место было заблокировано протестующими.

Временно исполняющий обязанности начальника полиции Родни Брайант заявил, что машина с ребенком была заблокирована группой вооруженных лиц, которые установили баррикады в менее чем в километре от места, где был убит Брукс.

"В какой-то момент кто-то из группы открыл огонь, несколько раз выстрелив по машине", – рассказал Брайант.

8-летняя Секория умерла от полученного ранения в больнице.

"Мы понимаем недовольство из-за Рейшарда Брукса. Но мы не имеем к этому никакого отношения. Мы невиновны. Мы не собирались никому навредить. Мой ребенок не собирался никому навредить", – заявила мать погибшей девочки.

На данный момент подозреваемые в убийстве ребенка не были идентифицированы. Мэр города заявила, что подавляющее большинство демонстраций в городе прошли мирно, хотя не обошлось без инцидентов, в том числе попытка поджога здания государственного департамента общественной безопасности.

Мэр Атланты подчеркнула, что на протяжении всего этого времени местные чиновники пытались наладить диалог с демонстрантами.

"У нас больше не будет дискуссий. Все окончено", – подытожила глава Атланты.

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