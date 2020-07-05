Вооруженные сторонники Black Lives Matter прошли маршем через мемориальный парк Конфедерации

Протестующие, среди которых преобладали чернокожие, в День независимости США потребовали убрать крупнейший в стране монумент Конфедерации в парке Стоун-Маунтин, который они считают памятником расизму. Стоит отметить, что участники акции были вооружены, но вели себя мирно.

По сообщениям американских СМИ, участников марше было несколько десятков, среди них преобладали чернокожие мужчины. Как видно на видео, размещенных в Сети, протестующие были вооружены, многие имели оружие военного образца, некоторые несли пояса с патронами, перекинутые через плечо. Лица протестующих были закрыты платками.

Лидер демонстрантов кричал в громкоговоритель, бросая вызов сторонникам белого превосходства, которые традиционно используют этот монумент как место своих встреч. "Я не вижу белых защитников. Где вы? Мы в вашем доме. Идите сюда!", – призывал он.

Джон Банкхед, представитель администрации парка, сказал, что протест был мирным и упорядоченным.

"Это общественное место, государственный парк. У нас бывают разные протесты время от времени. Мы уважаем право людей на первую поправку", – сказал он.

Монумент представляет собой барельеф, высеченный на склоне скалы. Его высота около 27 метров, а ширина – около 90. Считается, что на нем высечены фигуры Джефферсона Дэвиса, который был президентом Конфедерации в ходе Гражданской война в США, и двух из его генералов: Роберта Э. Ли и Томаса "Стоунволл" Джексона.

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