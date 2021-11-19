В США оправдали подростка, убившего двух человек во время беспорядков в поддержку BLM (видео)

За убийство двух людей во время беспорядков в городе Кеноша Кайлу Риттенхаусу грозило пожизненное заключение.

Суд присяжных оправдал 18-летнего Кайл Риттенхауса, которого обвиняли в убийстве двух человек и ранении третьего во время беспорядков в американском городе Кеноша (штат Висконсин) в августе прошлого года. Об этом сообщил канал CNN.

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Беспорядки в Кеноше произошли на фоне акций протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Поводом для протеста стало то, что полицейские стреляли в спину 29-летнеми афроамериканцу Джейкобу Блейку.

25 августа Риттенхаус выстрелил из винтовки по напавшим на него участникам погромов. Он убил 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хабера. Еще одного – 36-летнего Гайге Гросскройца он ранил. Риттенхаузу предъявили пять обвинений за его действия в ночь протеста. Его оправдали по всем пунктам. Подросток в темном костюме и бордовой рубашке был потрясен решением суда.

Родственники Хабера заявили, что разочарованы вынесенным приговором.

"Сегодняшний приговор означает, что убийца нашего сына не понесет ответственности", — сказали они.

Присяжные принимали решение по этому делу почти четыре дня. Заседал суд каждый день с 9.00 до 16.00 с 16 ноября. Обжаловать приговор 12 присяжных прокуратура не сможет.

Associated Press уточнило, что Риттенхаус мог получить пожизненное заключение, если бы его признали виновным.

[ + – ] Сторона защиты Риттенхауса Фото: FOX News

Что произошло в Кеноше?

Чтобы остановить волнения, в Кеношу направили войска Национальной гвардии. Риттенхаусу было тогда 17 лет. Он утверждал, что приехал в город группой добровольцев, которые хотели защитить город от мародеров.

В ночь стрельбы Риттенхаус вместе со своим знакомым взяли оружие и боеприпасы. Они отправились в центр города, чтобы защитить от разграбления автосалон Car Source.

Многие считают дело Риттенхауса примером самосуда, совершенного вооруженным подростком. Поддержку Риттенхаусу выражали в основном республиканцы, которые признают право на самооборону и и критически относятся к беспорядкам участников движения Black Lives Matter.

Риттенхауса называли убийцей мирных протестующих.