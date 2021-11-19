У США виправдали підлітка, який убив двох людей під час заворушень на підтримку BLM (відео)

За вбивство двох людей під час заворушень у місті Кеноша Кайлу Ріттенгаусу загрожувало довічний ув'язнення

Суд присяжних виправдав 18-річного Кайла Ріттенгауса, якого звинувачували у вбивстві двох людей і пораненні третьої під час заворушень в американському місті Кеноша (штат Вісконсин) у серпні минулого року. Про це повідомив канал CNN.

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Заворушення в Кеноші сталися на фоні акцій протесту через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Приводом для протесту стало те, що поліцейські стріляли в спину 29-річному афроамериканцю Джейкобу Блейку.

25 серпня Ріттенгаус вистрілив з гвинтівки по учасниках погромів, котрі напали на нього. Він убив 36-річного Джозефа Розенбаума та 26-річного Ентоні Габера. Ще одного – 36-річного Гайге Гросскройця він поранив. Ріттенгаузу висунули п'ять звинувачень за його дії в ніч протесту. Його виправдали за всіма пунктами. Підліток у темному костюмі та бордовій сорочці був вражений рішенням суду.

Родичі Габера заявили, що розчаровані вироком.

"Сьогоднішній вирок означає, що вбивця нашого сина не отримає відповідальності", — сказали вони.

Присяжні ухвалювали рішення в цій справі майже чотири дні. Засідав суд щодня з 9.00 до 16.00 із 16 листопада. Оскаржити вирок 12 присяжних прокуратура не зможе.

Associated Press уточнило, що Ріттенгаус міг отримати довічне ув'язнення, якби його визнали винним.

[ + – ] Сторона захисту Ріттенгауса Фото: Pfizer

Що сталося в Кеноші?

Щоб зупинити хвилювання, до Кеноші направили війська Національної гвардії. Ріттенгаусу було тоді 17 років. Він стверджував, що приїхав до міста з групою добровольців, які бажали захистити місто від мародерів.

У ніч стрілянини Ріттенгаус разом зі своїм знайомим взяли зброю та боєприпаси. Вони вирушили до центру міста, щоб захистити від розграбування автосалон Car Source.

Багато хто вважає справу Ріттенгауса прикладом самосуду, скоєного збройним підлітком. Підтримку Ріттенгаусу висловлювали переважно республіканці, які визнають право на самооборону та критично ставляться до заворушень учасників руху Black Lives Matter.

Ріттенгауса називали вбивцею мирних протестувальників.