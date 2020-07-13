В "Слуге народа" рассказали, когда могут назначить главу Нацбанка

Голосование может состояться в пятницу, но Владимир Зеленский с кандидатом пока не определился.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что Верховная Рада назначит главу Нацбанка в пятницу на внеочередном заседании.

Об этом он сообщил после заседания фракции, передает Интерфакс-Украина.

"Может такое случиться, что в пятницу будет внеочередное заседание после основного. То есть в районе 14-15 часов. Именно по назначению главы Нацбанка Украины", – сказал он.

По словам Корниенко, пока кандидатуры на главы НБУ нет.

"Нет пока что кандидатуры. Я понимаю, что президент пока что проводит собеседования, ведь это, согласно Конституции исключительно компетенция президента", – говорит Корниенко.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук сообщала, что на должность главы НБУ обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка-Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).