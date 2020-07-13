На Харьковщине из государственного нефтепровода незаконно выкачали нефти на 2 млн грн

Злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод длиной почти в километр

СБУ и "Укрнафта" разоблачила и ликвидировала на Харьковщине незаконный врез к нефтепроводу "Козеевка-Сиродичи".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что на территории Краснокутского района Харьковской области злоумышленники повредили нефтепровод и установили несанкционированный отвод для хищения сырья длиной почти в километр.

Злоумышленники ежемесячно разворовывали 150-200 кубометров нефти, нанося госпредприятию ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины.