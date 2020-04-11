Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды Закарпатья"
2020-04-11 15:31:00
Закарпатский контрабандист "Доки" разбился на трассе "Киев-Чоп"
В Ровенской области в ДТП разбился Аттила Горват по кличке Доки, которого СМИ называли "королем контрабанды Закарпатья".
Об этом со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах пишет Mukachevo.net.
Авария произошла в субботу рано утром на трассе "Киев-Чоп" около села Великая Омеляна в трех километрах от Ровно.
"45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет", – рассказали в полиции.
Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения – будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были аккумулированы в одни руки.
Аттилу Горвата СМИ называли организатором так называемой "частной границы" на Закарпатье, вдоль линии границы с Венгрией. Через эту "границу" провозили наркотики.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце марта в ДТП на трассе Киев-Чоп погиб бизнесмен и политик, основатель банка "Аваль" Федор Шпиг.
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- СБУ задержала двух торговцев наркотиками, которые наладили доставку марихуаны в Россию с помощью дронов.