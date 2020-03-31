В ДТП погиб основатель банка "Аваль" Федор Шпиг

Бизнесмену и политику было 64 года

В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб бизнесмен и политик, основатель банка "Аваль" Федор Шпиг. Об этом сообщило УНН.

Авария произошла 31 марта около 14:15 на территории Житомирской области, на 215 км автодороги Киев-Чоп. По информации издания, бизнесмен находился за рулем автомобиля Mercedes Benz GLS-350, который внезапно потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

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По информации Страны в машине также находилась мать и тетя бизнесмена. Их состояние пока неизвестно.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Известно, что Федору Шпигу было 64 года. По версии Фокуса он занимал 56 место в рейтинге самых богатых людей Украины в 2019 году с общим капиталом $127 млн.

В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк "Аваль", который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу "Молочный альянс". Депутат Верховной Рады III, IV и V созывов.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта в результате автокатастрофы погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

В 2019 году в Киеве было зарегистрировано 40 898 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 7% больше, чем в было 2018 году.