Количество ДТП в Киеве за 2019 год выросло на 7%, – КГГА

За минувший год в ДТП погибли 140 человек

В 2019 году в столице было зарегистрировано 40 898 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 7% больше, чем в было 2018 году. Такие данные приводятся в отчете КГГА президенту Украины о результатах деятельности.

ДТП с пострадавшими произошло 2279, что на 4% больше в годовом выражении. Также увеличилось на 4,4% количество пострадавших в ДТП – до 2 657 человек.

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При этом за год на 8% уменьшилось количество ДТП с участием детей – до 291 и ДТП с пострадавшими детьми – на 14%, до 216.

В 2019 году в ДТП погибло 140 человек – на два больше, чем год назад.

Самыми распространенными видами ДТП в 2019 году были:

столкновение – 74,9%;

наезд на стоящее транспортное средство – 16,0%;

наезд на препятствие – 5,7%;

наезд на пешехода – 2,6%.

На территории Киевской области в прошлом году произошло 11 914 ДТП. Из них в 611 происшествиях были пострадавшие (2 618 человек), а 179 ДТП оказались смертельными – погибли 317 человек. Пострадали также 257 детей.

Как ранее сообщал Фокус: