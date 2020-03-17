В ДТП погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой
2020-03-17 19:58:00
Авария произошла в Киевской области на Новообуховской трассе
В результате автокатастрофы погиб известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Об этом написал у себя в Facebook пресс-секретарь Федерации бокса Александр Подаваленко.
"Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"... Уходят лучшие! Покойся с миром", – написал Подаваленко.
Отмечается, что авария произошла 17 марта днем в Киевской области на Новообуховской трассе в результате столкновения двух машин – Audi и Daewoo Lanos.
В результате ДТП 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель Audi попал в больницу.
Одним из погибших оказался боксер тяжелого веса Лисовым. Он был многократным призером чемпионата Украины, участником клуба "Украинские атаманы", а также спарринг-партнером Александра Усика. Выступал спортсмен в весовой категории до 91 кг.
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