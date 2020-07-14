Статистика коронавируса в Украине на 14 июля: почти 55 тысяч инфицированных

В Украине по состоянию на 14 июля, заразились коронавирусом 638 человек (сутками ранее – 612). За сутки умерли 14 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 651 (385). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 54 771 человека. Умерли 1412 больных COVID-19. Выздоровели 27 154 пациентов.

Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.

Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 147, Киеве – 112 и Закарпатской области – 67 .

Статистика по регионам:

– Винницкая область – 2 148 заболевших (26 за сутки);

– Волынская область – 3 080 (9);

– Днепропетровская область – 1 146 (2);

– Донецкая область – 765 (6);

– Житомирская область – 1 542 (0);

– Закарпатская область – 4 055 (67);

– Запорожская область – 622 (0);

– Ивано-Франковская область – 3 127 (56);

– Кировоградская область – 674 (0);

– Киев – 6 350 (112);

– Киевская область – 3 090 (22);

– Львовская область – 7 254 (147);

– Луганская область – 95 (2);

– Николаевская область – 487 (5);

– Одесская область – 2 258 (50);

– Полтавская область – 334 (0);

– Ровненская область – 4 740 (43);

– Сумская область – 341 (0);

– Тернопольская область – 2 276 (16);

– Харьковская область – 2 723 (46);

– Херсонская область – 204 (0);

– Хмельницкая область – 909 (1);

– Черновицкая область – 5 184 (23);

– Черкасская область – 755 (1);

– Черниговская область – 612 (4).

В Украине по состоянию на 13 июля, заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457). Об этом свидетельствуют данные СНБО.