Статистика коронавируса в Украине на 14 июля: почти 55 тысяч инфицированных
Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.
В Украине по состоянию на 14 июля, заразились коронавирусом 638 человек (сутками ранее – 612). За сутки умерли 14 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 651 (385). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 54 771 человека. Умерли 1412 больных COVID-19. Выздоровели 27 154 пациентов.
Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 147, Киеве – 112 и Закарпатской области – 67 .
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2 148 заболевших (26 за сутки);
– Волынская область – 3 080 (9);
– Днепропетровская область – 1 146 (2);
– Донецкая область – 765 (6);
– Житомирская область – 1 542 (0);
– Закарпатская область – 4 055 (67);
– Запорожская область – 622 (0);
– Ивано-Франковская область – 3 127 (56);
– Кировоградская область – 674 (0);
– Киев – 6 350 (112);
– Киевская область – 3 090 (22);
– Львовская область – 7 254 (147);
– Луганская область – 95 (2);
– Николаевская область – 487 (5);
– Одесская область – 2 258 (50);
– Полтавская область – 334 (0);
– Ровненская область – 4 740 (43);
– Сумская область – 341 (0);
– Тернопольская область – 2 276 (16);
– Харьковская область – 2 723 (46);
– Херсонская область – 204 (0);
– Хмельницкая область – 909 (1);
– Черновицкая область – 5 184 (23);
– Черкасская область – 755 (1);
– Черниговская область – 612 (4).
В Украине по состоянию на 13 июля, заразились коронавирусом 612 человек (сутками ранее – 678). За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее – 11), выздоровели – 385 (457). Об этом свидетельствуют данные СНБО.