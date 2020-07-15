В Киеве убили занимавшегося вопросам нацбезопасности следователя СБУ, –...

Мужчина должен был сегодня, 15 июля, выйти на пенсию.

В ночь на 15 июля в Киеве в Оболонском районе нашли убитым следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

"Да, мы официально подтверждаем гибель нашего сотрудника", – заявили в ведомстве.

Отмечается, труп мужчины с признаками насильственной смерти был найден на улице Иорданской около 2 часов ночи.

"Есть информация, что на улице Иорданской найдено тело мужчины, его направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти", – говорится в сообщении.

Погибший занимался делами, которые касались вопросов нацбезопасности Украины и событиями на востоке страны. Расследовать уголовное производство по факту смерти сотрудника СБУ будет полиция.

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Как уточняет УНН, прибывшая на место трагедии полиция зафиксировала следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк и снята обувь.

По данным СМИ, мужчина должен был сегодня, 15 июля, выйти на пенсию.

Напомним, в феврале Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. СМИ сообщили, что убит Андрей Сотник, 1977 года рождения. Он работал в одной из частных клиник пластическим хирургом.

В 2019 году было зафиксировано наименьшее количество совершенных тяжких преступлений за годы независимости. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.