Украинцам разрешили возвращаться из Египта и Албании без самоизоляции и тестов на COVID-19

Министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram, что теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19.

Это стало возможным потому, что 15 июля Кабмин изменил показатель уровня заболеваемости для отнесения стран к "красной" зоне. Сейчас это 55 случаев на 100 тысяч населения, а было 40 случаев. Поэтому Египет и Албания и выпали из списка, хотя ситуация с заболеваемостью в этих странах пока не улучшилась.

Напомним, 14 июля Криклий сообщил, что украинцев с туристическими целями уже принимают Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Каждая из них имеет свои условия въезда.

До 18 июля Евросоюз должен пересмотреть свои "красный" и "зеленый" списки стран. Но по словам министра ностранных дел Дмитрия Кулебы, говорить о снятии для украинцев ограничений на въезд в ЕС можно будет после того, как заболеваемость в Украине будет или меньше, или равной средней по союзу.