Статистика коронавируса в Украине на 16 июля: количество новых случаев держится на высоком уровне
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 197, Киеве – 116 и Ровенской области – 70.
В Украине по состоянию на 16 июля, заразились коронавирусом 848 человек (сутками ранее – 836). За сутки умерли 18 пациентов (днем ранее – 15), выздоровели – 800 (977). Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 56 455 человека. Умерли 1445 больных COVID-19. Выздоровели 28 931 пациентов.
Больше всего новых случаев заболевания за последние сутки выявлено во Львовской области – 197, Киеве – 116 и Ровенской области – 70.
Статистика по регионам:
– Винницкая область – 2 221 заболевших (27 за сутки);
– Волынская область – 3 147 (30);
– Днепропетровская область – 1 163 (8);
– Донецкая область – 776 (9);
– Житомирская область – 1 569 (19);
– Закарпатская область – 4 166 (54);
– Запорожская область – 642 (11);
– Ивано-Франковская область – 3 242 (64);
– Кировоградская область – 675 (1);
– Киев – 6 613 (116);
– Киевская область – 3 144 (16);
– Львовская область – 7 622 (197);
– Луганская область – 98 (1);
– Николаевская область – 498 (4);
– Одесская область – 2 375 (61);
– Полтавская область – 343 (6);
– Ровненская область – 4 852 (70);
– Сумская область – 348 (2);
– Тернопольская область – 2 337 (45);
– Харьковская область – 2 845 (58);
– Херсонская область – 206 (1);
– Хмельницкая область – 930 (8);
– Черновицкая область – 5 232 (24);
– Черкасская область – 783 (12);
– Черниговская область – 628 (4).