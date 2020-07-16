Кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа" названа Верещук
Президент Владимир Зеленский официально официально объявил, что победителем праймериз стала Ирина Верещук.
Фракция "Слуга народа" на своем заседании вечером 16 июля провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского головы.
В них приняли участие депутаты: Ирина Верещук, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Дмитрий Гурин и Александр Качура. Они кратко рассказали, как собираются руководить столицей.
Вместе с нардепами кандидатов слушал и президент Владимир Зеленский.
После выступлений претендентов состоялось тайное голосование бюллетенями. Его результаты, по данным телеграм-канала "Политика страны", таковы:
- Верещук – 87
- Дубинский – 41
- Тищенко – 30
- Гурин – 15
- Качура – 3.
Ранее сообщалось, что кроме результатов голосования будет будет учитываться позиция Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.
В конечном итоге президент назвал Ирину Верещук победителем праймериз.
Верещук в Верховной Раде 9-го созыва занимает должность председателя подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
У нее есть опыт работы мэром – в 2010-м она работала на этой должности в Раве-Русской во Львовской области.
Верещук закончила Военный институт университета "Львовская Политехника" по специальности "Международная информация", Львовский национальный университет имени Франко по специальности "Правоведение" и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Также закончила магистратуру в Варшавском университете. Кандидат наук по государственному управлению.
Она – профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии, экономики и права и доцент кафедры политологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.
Напомним, накануне праймерз в соцсетях всплыл и начал активно обсуждаться ролик с Николаем Тищенко. Ролик был снят еще в прошлом году, 23 мая 2019 года. Это один из эпизодов YouTube-шоу "Караоке на колесах". Ресторатор и нардеп Николай Тищенко встретился с ведущим Славой Деминым в красном такси, дал короткое интервью и спел под несколько хитов.