Накануне праймериз в "Слуге народа" по Facebook разогнали видео танцующего тверк Тищенко

Сегодня, 16 июля, фракция "Слуга Народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева. Об этом сообщил нардеп политсилы Александр Качура в своем Telegram-канале. И внезапно в Сети всплыл ролик годичной давности с Николаем Тищенко в главной роли, который баллотируется на этот пост

Сегодня, 16 июля, в "Слуге народа" состоятся праймериз кандидатов на пост мэра Киева. И в соцсетях всплыл и начал активно обсуждаться ролик с Николаем Тищенко, одним из кандидатов от политсилы на этот пост.

Ролик был снят еще в прошлом году, 23 мая 2019 года. Это один из эпизодов YouTube-шоу "Караоке на колесах". Ресторатор и нардеп Николай Тищенко встретился с ведущим Славой Деминым в красном такси, дал короткое интервью и спел под несколько хитов.

Тот самый тверк он исполнил под песню Насти Каменских "Попа, как у Ким". Также он спел Bomfunk MC's Freestayler, Тима Белорусских "Мокрые кроссы" и другие песни.

Год назад ролик большого резонанса не вызвал, а сейчас, перед праймериз, его принялись обсуждать с воодушевлением.

На праймериз сначала состоится презентация программ кандидатов, затем - дебаты и голосование; решающее слово должен сказать президент Владимир Зеленский.

Известно, что желание принять участие в праймериз подтвердили четверо народных депутатов - Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко, Ирина Верещук, а также министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать до 6 утра, хотя в Киеве, ввиду карантина из-за коронавируса, работа заведений общественного питания разрешена только до 23.00. Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Александра Устинова, добавив в посту сторис из Instagram "Велюра", в котором посетить ресторан приглашают до 6 утра.