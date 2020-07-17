Организатор "яичной атаки" на Януковича в 2004 году стал топ-менеджером Укрзализныци

Дмитрий Романюк будет отвечать за отношения с органами государственной власти

Бросивший яйцо в 2004 году в тогда еще премьера Виктора Януковича, Дмитрий Романюк возглавил одно из управлений Укрзализныци.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Управление Романюка отвечает за отношения с органами государственной власти. У мужчины – два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что Романюк стал заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации.

24 сентября 2004 года в Виктора Януковича бросили куриное яйцо во время визита Ивано-Франковской области. Янукович упал, а охрана скрутила нападавшего. Им оказался тогда еще студент Дмитрий Романюк.