Организатор "яичной атаки" на Януковича в 2004 году стал топ-менеджером Укрзализныци
Дмитрий Романюк будет отвечать за отношения с органами государственной власти
Бросивший яйцо в 2004 году в тогда еще премьера Виктора Януковича, Дмитрий Романюк возглавил одно из управлений Укрзализныци.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Управление Романюка отвечает за отношения с органами государственной власти. У мужчины – два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что Романюк стал заместителем главы Ивано-Франковской областной администрации.
24 сентября 2004 года в Виктора Януковича бросили куриное яйцо во время визита Ивано-Франковской области. Янукович упал, а охрана скрутила нападавшего. Им оказался тогда еще студент Дмитрий Романюк.