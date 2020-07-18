В одном из дворов Харькова нашли завернутый в ковер труп мужчины
По предварительной информации, тело мужчины пролежало на улице около трех дней
В Харькове по проспекту Маршала Рыбалко во дворе многоквартирного дома обнаружили завернутого в ковер мертвого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Около 7 утра от местной жительницы в полицию поступила информация о том, что у гаража лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет тело мужчины.
По предварительным данным, тело мужчины пролежало на улице около трех дней
На место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа Немышлянского отделения полиции и криминалисты.
Как отметила начальник следственного отдела полиции Ирина Маник, мужчине на вид около 25-35 лет. Сейчас копы устанавливают личность молодого мужчины и обстоятельства смерти.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.