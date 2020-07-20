В Киеве напали на иностранцев из-за их цвета кожи

В столице на проспекте Гонгадзе, 32, прямо у жилого дома ночью 20 июля произошла драка со стрельбой, сообщил "Киев оперативный".

Пострадавшие – трое студентов Киевского национального университета строительства и архитектуры (КИСИ) из Демократической Республики Конго. По их словам, они вышли из аптеки и вызвали такси.

Когда сели в автомобиль, подбежали пять человек, кричащих: "Чорні, що ви тут робите!", перемежая слова нецензурной лексикой. Они достали африканцев из автомобиля и начали бить, у автомобиля разбили стекло.

Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные жители вызвали полицию. Нападавшие (в сообщении их называют "скинхедами из Ровненской области") услышали спецсигналы патрульного автомобиля и убежали.

Полицейские из полиции охраны начали поиск нападавших и нашли в лесу компанию молодых людей, которые и бурно обсуждали, как "наказали приезжих".

Все задержанные были сильно пьяными. Причиной своего "интереса" с студентами они назвали то, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили познакомиться с ними.

Напомним, в Киеве, в результате взрыва мусорной урны возле входа на станцию метро "Шулявская" пострадали по меньшей мере четверо человек.