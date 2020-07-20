Пылали шесть деревянных зданий на базах отдыха "Гранит" и "Атлантида".

В курортном поселке Затока (Одесская область) горели две рядом стоящие базы отдыха.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что в 3:50 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на базе отдыха "Гранит" на ул. Приморской, 99/А.

По прибытию на место ЧП спасатели установили возгорания 6 деревянных зданий на базе "Гранит" и расположенной рядом базе "Атлантида".

Спустя час пожарные пожар локализовали и в 06:00 ликвидировали на площади 500 кв. м.

Пострадал отдыхающий 1994 года рождения – он отравился продуктами горения. После осмотра врачами мужчина отказался от госпитализации.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

В прошлом году в Затоке горели домики на двух базах отдыха "Надзбруччя" и "Черемшина". Пока на место добрались спасатели, огнем уже было охвачено двадцать домиков для отдыхающих.

В 2018 году в поселке Затока произошел пожар на базе отдыха "Кардинал".