Выстрелы слышали все отдыхающие. В курортной Затоке убили супружескую пару

Преступника задержали. Сотрудникам Нацгвардии подозреваемого "слил" его же знакомый, которому тот позвонил и признался в совершении убийства.

Как сообщили "Фактам" в Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии, о стрельбе стало известно около 4 утра в понедельник, 20 июля.

"Прибыв по адресу, гвардейцы обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Как выяснилось, это супруги. В ходе опроса граждан, проживающих в кооперативе "Рассвет", удалось узнать, что накануне у них произошел конфликт с неизвестным гражданином, который передвигается на автомобиле Lexus серебристого цвета", - уточнили в ведомстве.

Буквально через некоторое время правоохранители остановили автомобиль - поведение водителя вызвало подозрения.

Он рассказал, что недавно ему позвонил знакомый и сообщил, что застрелил супругов. Вскоре нацгвардейцы задержали преступника по подозрению в совершении двойного умышленного убийства.

Как пишет Думская, подозреваемый оказался кумом убитых. По словам местных жителей, жертв кровавой расправы звали Игорь и Наталья. У мужчины — одно огнестрельное ранение, у женщины — три. Якобы мужчина убил семейную пару из-за денежного долга.

По данным "Обозреватель", погибшим было 50 и 44 года. Двойное убийство произошло на базе отдыха "Золотая рыбка".

Напомним, в понедельник, 20 июля, в Затоке произошел масштабный пожар. Здесь горели две рядом стоящие базы отдыха.