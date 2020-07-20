Украинец пытался незаконно вывезти в Румынию $ 23 000

Во время прохождения гражданином Украины погранично-таможенного контроля пограничники обнаружили у него валюту, которая не была задекларирована

В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией пограничники задержали мужчину, который незаконным образом пытался вывезти из Украины почти $ 23 000. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Во время прохождения гражданином Украины погранично-таможенного контроля пограничники обнаружили у него валюту, которая не была задекларирована.

"Случай имел место сегодня, 20 июля, на границе с Румынией. Мужчину обнаружили, когда тот пытался покинуть Украину. Во время прохождения погранично-таможенного контроля работники пункта пропуска обнаружили валюту, о которой человек не заявил", – говорится в сообщении.

Средства были изъяты у нарушителя в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Сумской области пограничники задержали гражданина России, который пешком незаконно пересек государственную границу, так как не хотел быть призванным на военную службу в российскую армию.