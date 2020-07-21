Захват заложников в Луцке: жителей города просят не выходить на улицу

В центр города на место захвата заложников уже прибыл спецназ.

Служба безопасности Украины призвала жителей Луцка, где были захвачены заложники, оставаться дома или в офисе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сегодня в Луцке физическим лицом захвачен автобус "Берестечко – Красиловка". СБУ совместно с другими правоохранительными органами делает все возможное для ликвидации угрозы и освобождения заложников. Просим жителей Луцка для собственной безопасности оставаться дома или на рабочих местах", – говорится сообщении.

Отметим, в центр Луцка на место захвата заложников прибыл спецназ. На крыше возле площади уже разместили снайперов. Территорию вокруг оцепили и оградили путь для машин и пешеходов, а всем присутствующим сказали покинуть место событий и отойти от окон.

Тем временем, террорист уже успел пообщался с местными журналистами, заявив что у него есть еще одна бомба с дистанционным управлением.

Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка, заявив, что держит ход событий под личным контролем. А глава МВД Арсен Аваков уже прибыл в Луцк.