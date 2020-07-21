Звонок из луцкого автобуса: террорист требует от президента Зеленского записать видеообращение

В редакцию луцкого сайта "Перший" поступил звонок от одной из заложниц, жительницы Луцка Русланы Д., которая сообщила о требованиях террориста.

Женщина позвонила в 16.37. По ее словам, Максим Кривош, который удерживает заложников, хочет от журналистов, чтобы те требовали от президента Владимира Зеленского записать видеообращение.

Далее разговор дословно:

Заложница: Ему тяжело сделать видео, просто сделать видео? Настолько тяжело? Просто сделать видео всем тем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали, уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а потом что?

Заложница: Вы пишите ему напрямую. И что? Поднимайте кого-то!

Журналист: Мы освещаем все события на своих ресурсах

Заложница: Что, нельзя найти Зеленского, почему он прячется?

Журналист: В Луцк приехал министр…

Заложница: Они перезвонили, какой-то женя перезвонил, что не будет делать требуемое

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Заложница: … Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната! (слышен взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Заложница: Делают из него слабого. Чтоб он был слабым. Он говорит, что не лежал в больнице. Понаписывали бог знает что, а он сердится

Журналист: Уже опровергли информацию про психбольницу

Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите того Зеленского. И того Авакова!

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Заложница: Шевчук. Зеленский, чтоб первым выложил обращение. Там несложные требования. И сказать, чтоб посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу ни с кем говорить, сколько можно вас просить?

Голос рядом с заложницей: Давайте быстрее! Давайте, пожалуйста, быстрее! У всех дети! Дома ждут!

Заложница: Седьмой час! Они за семь часов не могут пошевелиться? Пусть сделают к нему видеообращение!

Журналист: Все ваши требования публикуют

Заложница: Этого мало! Нужно звонить, чтоб было уж через минуту. На его странице пусть сделает это видео. Это пять минут займет! Пять минут и спасет столько людей! Там, внизу, есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Я все переслала. Больше он ничего не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Заложница: Давайте. Шевелитесь!

Напомним, ранее министр МВС Арсен Аваков заявил, пообщавшись с луцким террористом, что у них "есть контакт". Также он попросил быть очень аккуратными в комментариях и распространять недостоверную информацию о Максиме Кривоше. Примером такого "фейка" глава МВД назвал информацию, что мужчина лечился в психиатрической больнице.