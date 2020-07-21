"Земляне" можно не смотреть". Зеленский удалил видео, записанное по требованию луцкого террориста

Президент Владимир Зеленский после освобождения заложников в Луцке и задержания террориста Максима Кривоша удалил из соцсетей видео, записанное по его требованию.

В 20:40 террорист отпустил первых троих заложников. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель тогда сообщила, что это произошла после разговора президента с Кривошем. Вскоре на странице главы государства появилось шестисекундное видео, на котором Зеленский говорит "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Это было один из требований террориста. Также в комментариях под видео президент разместил скриншоты Кривоша с другими требованиями. В частности он хотел, чтобы первые лица государства записали ролики с заявлением, что они "террористы в законе".

Заложники покинули автобус, который захватил террорист Максим Кривош (Плохой). Самого террориста задержали.