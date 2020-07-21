В Харькове задержан сообщник луцкого террориста, — Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разъяснил некоторые подробности о личности террориста Максима Кривоша на брифинге в Луцке.

"Он неуравновешенный человек, он нарисовал свой мир в голове. Он придумал свою месть этому миру. Сформулировал какие-то тезисы. Задержаны его сообщники. В том числе пару часов назад в Харькове задержан один товарищ его. Там изъяли оружие патроны и взрывчатку. Это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме, который написал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни. В другой ситуации спецназ должен был играть на поражение. Слава богу, что обошлась так. Его ждет очень долгий тюремный срок", - заявил глава МВД.