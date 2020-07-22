Нырнул за страховкой. В Одессе индиец прыгнул с борта турецкого корабля

Моряк из Турции очень хотел получить выплаты по страхованию от несчастных случаев.

Во вторник, 21 июля, судно шло под флагом Коморских островов из Турции, рассказывает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Оно уже подходило к причалу, когда с борта неожиданно выпрыгнул человек. Буксир, который двигался позади теплохода, заметил мужчину и подобрал, чтобы доставить к берегу. Прыгуном оказался гражданин Индии – член экипажа", – сообщили в ведомстве.

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Позже иностранец признался, что прыгнуть в море его побудило желание получить выплаты по страхованию от несчастных случаев. Сейчас гражданин Индии находится на судне и ожидает соответствующего решения суда.

Кроме того, его привлекли привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.