В Полтавской области перекрыли трассу "Киев – Харьков"

Люди просят местные власти, Кабмин и президента объяснить, почему на регионообразующем предприятии поменяли директора.

Жители села Ялосоветское Хорольского района Полтавской области и окрестных сел уже несколько часов перекрывают трассу международного значения М-03 (Киев – Харьков – Довжанский).

Как передает "Униан" с места событий, селяне требуют у властей разъяснений относительно изменения руководства сельского хозяйства.

Люди требуют от руководства области и района, а также от Кабинета министров и президента Владимира Зеленского разъяснить, в связи с чем на государственном предприятии «Опытное хозяйство им. 9 Января» (ГПОХ) убрали его директора Андрея Пасюту и назначили нового руководителя и нового главного бухгалтера.

Протестующие держат в руках самодельный баннер со словами "Руки прочь от ГПОХ 9 Января".

Глава Хорольского райсовета Вера Мартюк в комментарии информагентству отметила, что предприятие регионообразующее, и что более 300 работников живут за счет заработной платы, которую получают в предприятии, не имея собственной земли. Сейчас счета предприятия заморожены, выплаты заработной платы приостановили.

Как сообщают журналисты, акция санкционированная и мирная, так как работники ГП и местные жители делают каждый час 15-минутные перерывы, чтобы пропустить транспорт.