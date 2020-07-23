За минувшие сутки на Донбассе четверо раненых

Украинские позиции обстреливали из минометов, оружия БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Боевики применили для атаки также беспилотник, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25, сообщил штаб ООС.

В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих боевиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 боевики активности не проявляли.

Напомним, СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого боевики "ДНР" обвиняли в убийстве Александра Захарченко.