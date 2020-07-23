Луцкий террорист: "Я сдался сам и выпустил заложников. Никакого штурма не было"

Максим Кривош не признался, о чем говорил c Зеленским по телефону, но пообещал, что расскажет на финальном судебном слушании.

Луцкий террорист ответил на вопросы журналистов в зале суда, куда его доставили, чтобы избрать меру пресечения. Первый "брифинг" Максима Кривоша транслировало "Громадське".

На вопрос, понимал ли он какие будут последствия, Максим Кривош заявил: "Я вообще был готов умереть позавчера, ничего страшного!".

"Никто не собирался выполнять ни одного требования... На следующий день можно было бы просто написать, что мол, да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей и убрать запись", – отметил Кривош на заседании суда.

Террорист добавил, что он ждал более десяти часов: "Но никто за это время пальцем не шевельнул. Единственный только президент Зеленский".

Комментируя слова журналистов о том, что штурм был постановкой, Кривош ответил: "Я сдался сам. Никакого не было штурма. Сдался сам и выпустил заложников".

На вопрос, почему был захвачен автобус, Кривош ответил: "Потому, что это действенный метод, потому что основной террорист – это страна, то есть государство, то есть система. Это – основной террорист, и она (система. – Ред.) понимает только силу".

Кроме того, Кривош заявил, что он не стрелял в полицейского, который передавал в автобус воду: "Я стрелял но не в полицейского".

"Я делал все, чтобы люди не погибли", – добавил Кривош и подчеркнул, что у него не было никаких сообщников: "Это все выдумки спецслужб".

Напомним, правоохранители рассказали, что Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке, ранее пытался похитить сына миллионера.