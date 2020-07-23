На Харьковщине СБУ задержала лидеров банды Князя

На Харьковщине сотрудники СБУ задержали четверых участников организованной преступной группировки. Преступники занимались рейдерством и убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, сообщает пресс-служба СБУ.

Группировку создал ранее судимый за убийство криминальный авторитет по кличке Князь. ОПГ имела свою структуру и "специализацию" – различные тяжкие преступления.

"СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за рубежа. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе", – сообщают силовики.

Проведены 27 обысков. Изъято почти 8,4 млн гривен, около 170 тысяч долларов и 40 тысяч евро, средства связи, оружие и боеприпасы различных видов, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности.