В ходе спецоперации в Нижних Воротах задержаны семь человек

На въезде в Закарпатскую область в пгт Нижние Ворота правоохранители задержали лидера и членов преступной группировки, которые хотели установить контроль над регионом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К спецоперации привлекли спецназ КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании члены ОПГ, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Всего задержаны семь человек. В полиции отметили, что лидер ОПГ ехал в бронированном автомобиле с оружием.

В то же время прокуратура Закарпатской области сообщает о двух задержанных водителях (жители Закарпатской и Винницкой областей).

В прокуратуре отметили, что в автомобилях ехали лица, которые могут быть причастны к недавней стрельбе в Мукачево.

"Вопреки законным требованиям правоохранителей, водители автомобилей пытались скрыться с места происшествия и попытались осуществить наезд на правоохранителей", - говорится в сообщении..

В ходе осмотра было изъято оружие и боеприпасы к ним. Автомобили Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser отправили на штрафплощадку.

Ранее местный журналист Виталий Глагола сообщил, что в автомобилях ехали люди львовского криминального авторитета Поликарпа. Местные СМИ также пишут, что задержанные могут быть причастны к стрельбе в Мукачево.

Как ранее сообщал Фокус:

7 февраля утром в Мукачево неизвестные сегодня утром напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате перестрелки огнестерльные ранения получили Пашкуляк и его телохранитель.

После стрельбы городской совет Мукачева обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Нацгвардию и заменить руководство местной полиции.