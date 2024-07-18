На блокпосту в Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника (видео)

Против водителя пограничники применили физическую силу и слезоточивый газ. На закарпатца оформили админпротокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение.

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Житель закарпатского села Буштино не выполнил требования об остановке на контрольном пункте и пытался скрыться от правоохранителей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Когда авто 61-летнего мужчины заблокировали, он закрылся в салоне и начал спорить с пограничниками, называя их действия незаконными. В то же время водитель пытался создать дискомфорт другим участникам дорожного движения, заблокировав дорогу.

Он спорил с водителями и пассажирами других транспортных средств, вызвал полицию, а когда прибыла следственно-оперативная группа, отказался с ней общаться.

Пограничники пытались задержать нарушителя, применив физическую силу и средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия. Но водитель не покинул салон автомобиля, а достал нож и размахивал им. Мужчина, как отмечают в ГПСУ, ранил пограничника Мукачевского отряда, который без единой царапины вернулся из двух боевых ротаций из Донецкой области.

После почти 3-часового пребывания на контрольном посту пограничники все же задержали крепкого мужчину, который оказывал сопротивление.

На задержанного оформили админпротокол за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение. В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении в действиях задержанного признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, недавно в Закарпатской области произошел конфликт между женщиной и сотрудниками Государственной пограничной службы. Женщина решила не ждать в очереди, а просто уехать. Пограничники, которые бросились вдогонку, остановили авто и вытащили женщину из машины.