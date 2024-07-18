На блокпосту у Закарпатті чоловік поранив ножем прикордонника (відео)

Проти водія охоронці кордону застосували фізичну силу та сльозогінний газ. На закарпатця оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору.

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Житель закарпатського села Буштино не виконав вимоги щодо зупинки на контрольному пункті та намагався втекти від правоохоронців. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Коли авто 61-річного чоловіка заблокували, він зачинився в салоні й почав сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Водночас водій намагався створити дискомфорт іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу.

Він сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.

Прикордонники намагалися затримати порушника, застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Але водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та розмахував ним. Чоловік, як зазначають у ДПСУ, поранив прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини.

Після майже 3-годинного перебування на контрольному посту прикордонники все ж затримали кремезного чоловіка, який чинив супротив.

На затриманого оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору. До Нацполіції направлене повідомлення про виявлення в діях затриманого ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, нещодавно у Закарпатській області стався конфлікт між жінкою та співробітниками Державної прикордонної служби. Жінка вирішила не чекати у черзі, а просто поїхати. Прикордонники, які кинулися навздогін, зупинили авто та витягли жінку з машини.