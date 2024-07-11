"По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске": Князев не подтвердил задержание на Закарпатье

По словам Князева, на блокпосте у него попросили документы и попросили проехать в отделение, где после проверки документов связались с НАБУ. После этого экс-судью отпустили.

Related video

Экс-главу Верховного суда Всеволода Князева, которого недавно отпустили под залог, задержали на Закарпатье в Солотвино на одном из контрольных постов. Он дал комментарий, сказав, что у него проверили документы, но сейчас он продолжает отдых. Об этом пишет издание "Бабель".

Журналист Виталий Глагола писал, что Князева задержали в километре от границы с Румынией и доставили в отдел пограничной службы.

Репортеры издания "Бабель" говорят, что три собеседника с которыми они связались, чтобы проверить эту информацию, это опровергают. Также это подтверждают источники в правоохранительных органах.

Всеволод Князев был в автомобиле на месте пассажира. Информацию о его пребывании на Закарпатье передали в ТЦК и полицию. Сам Князев сообщил, что у него просто проверили документы.

"На блокпосту проверили документы и попросили проехать с ними в отдел для тщательной проверки документов. Я не возражал. После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске", — заявил экс-судья.

Журналисты "Суспільного" также связались с правоохранителями на Закарпатье, те подтвердили, что бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева обнаружили закарпатские пограничники на контрольном посту недалеко от румынской границы.

Он действительно ехал в машине пассажиром. У него взяли объяснения относительно цели пребывания на границе.

Сейчас в пограничном подразделении Князев не находится. Его отправили за пределы пограничной полосы.

Комментарий адвоката Князева

Адвокат Князева Иван Староста прокомментировал инцидент. По его словам, никакого задержания не было. А сам бывший судья прибыл в Закарпатье чтобы оздоровиться.

"Распространенная информация не соответствует действительности. Господин Князев действительно находится на Закарпатье, куда прибыл для оздоровления в одном из санаториев. В поселке Солотвино, который территориально находится рядом с границей, у него проверили документы и выяснили цель приезда в пограничную зону. После выяснения всех вопросов, никаких замечаний со стороны пограничников к Всеволоду Князеву нет", — сказал Иван Староста.

Напомним, 15 мая 2023 года главу Верховного суда Всеволода Князева поймали на взятке в 2,7 миллиона долларов. Взятка была связана с решениями в пользу бизнесмена Константина Жеваго. 16 мая Верховный суд выразил Князеву недоверие и уволил его с должности.

Затем суд его арестовал с правом на залог 75 миллионов гривен. После этого суд семь раз уменьшал залог — последний раз до 18,168 миллиона. 31 января 2024 года эту сумму внесли и Князев вышел из-под стражи. В конце мая с Князева сняли электронный браслет.