Экс-главу Верховного суда Князева задержали на границе с Румынией, — СМИ

По словам Виталия Глаголы, пограничники задержали Князева в селе Солотвино в 1 км от границы. Также не сообщается, кто вез экс-судью.

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На Закарпатье задержали бывшего председателя Верховного суда Киева Всеволода Князева. Чиновника схватили пограничники в селе Солотвино в 1 км от границы с Румынией. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники.

Задержали Князева 10 июля, около 16.40. Он ехал в авто Voskswagen с номером АО1794YA пассажиром. Кто был за рулем, не сообщается.

Сейчас Князев находится в отделе пограничной службы "Солотвино". Пограничники уточняют, почему он находился так близко у государственной границы. Также проверяется версия о возможной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Всеволод Князев потерял должность председателя суда после задержания НАБУ в связи с получением взятки в 2,7 миллиона долларов в мае 2023 года.

В тот же день судьи Верховного суда поддержали досрочное прекращение полномочий Князева. За это решение проголосовали 140 судей из 142.

НАБУ и САМ 3 октября заявили о завершении расследования в отношении Князева. Его подозревают в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным следствия, экс-глава суда помог предпринимателю с решением в его пользу, за что получил через адвоката крупную сумму денег.

Сам Князев во время заседания Апелляционной палаты заявил, что все деньги, которые были найдены у него дома и в кабинете правоохранителями принадлежат одной семье бизнесменов, его друзьям.

Первоначальная сумма залога составляла 107,3 миллиона гривен, однако суд уменьшал ее несколько раз. По итогу 31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 миллиона гривен. Сам он заявил, что это были "его друзья".

В марте 2024 года Фокус публиковал рейтинг самых резонансных коррупционных дел за 2023 год. Дело Князева оказалось на 10-м месте .